Продолжение обучения на бакалавриате после отчисления не является повторным получением образования – Верховный Суд

20:29, 19 ноября 2025
Студенту, отчисленному с третьего курса, разрешили продолжить обучение без нарушения последовательности.
Верховный Суд в составе Кассационного административного суда пришел к выводу, что получение первого (бакалаврского) уровня высшего образования начинается с момента зачисления лица в соответствующее учебное заведение и заканчивается в момент его отчисления из него в связи с успешным выполнением образовательной программы и вручением предусмотренного законом документа о высшем образовании, в частности, диплома бакалавра установленного образца. Поэтому продолжение обучения по бакалаврскому уровню высшего образования лицом, имеющим только полное общее среднее образование и ни один документ о высшем образовании ранее не получавшим, в другом высшем учебном заведении с того же курса, с которого оно было отчислено из предыдущего учебного заведения, по той же специальности и образовательной программе – не может считаться повторным получением высшего образования и, независимо от продолжительности и перерывов в обучении, не нарушает последовательность получения образования в понимании части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании».

Суд по делу № 200/5372/24 удовлетворил кассационную жалобу студента, отменил решения судов низших инстанций и вынес новое, которым полностью удовлетворил иск.

Обстоятельства дела

Студент учился с 2012 года на бакалавриате по специальности «Менеджмент» в Донецком государственном университете управления, но 1 апреля 2015 года был отчислен с третьего курса. С 15 сентября 2022 года его зачислили на третий курс той же специальности в Донбасский государственный педагогический университет. В справке ЕДЕБО от 5 июня 2024 года для отсрочки от призыва было указано нарушение последовательности получения образования.

Что решил суд

Верховный Суд признал действия МОН противоправными, обязал сформировать новую справку с пометкой «Да, не нарушает» и взыскать с министерства в пользу студента 4360,32 грн судебных расходов.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

