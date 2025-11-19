  1. Судова практика
Продовження навчання на бакалавраті після відрахування не є повторним здобуттям освіти – Верховний Суд

20:29, 19 листопада 2025
Студенту, відрахованому з третього курсу, дозволили продовжити навчання без порушення послідовності.
Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду дійшов висновку, що здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розпочинається з моменту зарахування особи до відповідного навчального закладу та закінчується у момент її відрахування з нього у зв’язку з успішним виконанням освітньої програми та врученням передбаченого законом документа про вищу освіту, зокрема, диплома бакалавра встановленого зразка. Тому продовження навчання за бакалаврським рівнем вищої освіти особою, яка має лише повну загальну середню освіту і жоден документ про вищу освіту раніше не отримувала, в іншому вищому навчальному закладі з того ж самого курсу, з якого вона була відрахована з попереднього навчального закладу, за тією ж спеціальністю і освітньою програмою – не може вважатись повторним здобуттям вищої освіти й, незалежно від тривалості та перерв у навчанні, не порушує послідовність здобуття освіти у розумінні частини другої статті 10 Закону України «Про освіту».

Суд у справі № 200/5372/24 задовольнив касаційну скаргу студента, скасував рішення судів нижчих інстанцій і ухвалив нове, яким повністю задовольнив позов.

Обставини справи

Студент навчався з 2012 року на бакалавраті за спеціальністю «Менеджмент» у Донецькому державному університеті управління, але 1 квітня 2015 року був відрахований з третього курсу. З 15 вересня 2022 року його зарахували на третій курс тієї ж спеціальності до Донбаського державного педагогічного університету. У довідці ЄДЕБО від 5 червня 2024 року для відстрочки від призову було вказано порушення послідовності здобуття освіти.

Що вирішив суд

Верховний Суд визнав дії МОН протиправними, зобов’язав сформувати нову довідку з позначкою «Так, не порушує» та стягнути з міністерства на користь студента 4360,32 грн судових витрат.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.

