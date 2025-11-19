  1. В Украине

РФ привлекла более 18 тысяч иностранцев из 128 стран мира к войне против Украины

20:20, 19 ноября 2025
К агрессии против Украины РФ привлекла более 18 тысяч иностранцев, более 3 тысяч из которых уже погибли.
РФ привлекла более 18 тысяч иностранцев из 128 стран мира к войне против Украины
К войне против Украины Россия привлекла более 18 тысяч иностранцев из 128 стран мира, по меньшей мере 3 388 из них уже погибли, сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными бригадный генерал Дмитрий Усов во время международной конференции Crimea Global.

«Украине доподлинно известны имена более 18 тысяч иностранцев из 128 стран мира и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе вооруженных сил РФ. По меньшей мере, 3 388 из них погибли. Украина удерживает в плену граждан 37 стран мира, воевавших на стороне оккупантов», – сказал Усов.

Он подчеркнул, что начиная с 2023 года, Россия создала разветвленную сеть вербовщиков по всему миру, пытаясь таким образом компенсировать значительные потери своей армии. В результате количество подписанных иностранцами контрактов с российскими вооруженными силами ежемесячно росло — сначала до сотен, а впоследствии и до тысяч. Основным мотивом для большинства таких наемников является финансовая составляющая. В то же время многие люди оказались в армии РФ из-за обмана или принуждения.

Вместе с тем, благодаря скоординированной работе Координационного штаба, ГУР МО Украины, Министерства иностранных дел и народных депутатов, Украине в последнее время удается существенно сбавлять темпы международного рекрутинга, который осуществляет Россия.

«В 2023-2024 годах почти 1000 граждан Непала подписали контракт с российской армией. В 2025 году, по состоянию на 1 октября, только один человек из этой страны вступил в армию РФ», – отметил Усов.

Кроме того, он подчеркнул, что РФ не заинтересована возвращать из плена граждан других государств в обмен на украинских пленных.

«Ни одного иностранного гражданина, кроме граждан Северной Кореи, Россия до сих пор не запрашивала на обмен», – добавил генерал.

