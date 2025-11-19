РФ залучила понад 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу до війни проти України

До агресії проти України РФ залучила понад 18 тисяч іноземців, понад 3 тисячі з яких вже загинули.

До війни проти України Росія залучила понад 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу, щонайменше 3 388 з них вже загинули, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов під час міжнародної конференції Crimea Global.

«Україні достеменно відомі імена більш ніж 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі збройних сил РФ. Щонайменше 3 388 із них загинули. Україна ж утримує в полоні громадян 37 країн світу, які воювали на стороні окупантів», – сказав Усов.

Він підкреслив, що починаючи з 2023 року Росія створила розгалужену мережу вербувальників по всьому світу, намагаючись таким чином компенсувати значні втрати своєї армії. Внаслідок цього кількість підписаних іноземцями контрактів із російськими збройними силами щомісяця зростала — спочатку до сотень, а згодом і до тисяч. Основним мотивом для більшості таких найманців є фінансова складова. Водночас чимало людей опинилися в армії РФ через обман або примус.

Разом з тим, завдяки скоординованій роботі Координаційного штабу, ГУР МО України, Міністерства закордонних справ та народних депутатів, Україні останнім часом вдається суттєво зменшувати темпи міжнародного рекрутингу, який здійснює Росія.

«У 2023–2024 роках майже 1000 громадян Непалу підписали контракт з російською армією. У 2025 році, станом на 1 жовтня, лише одна людина з цієї країни вступила до війська РФ», – зазначив Усов.

Окрім цього, він підкреслив, що РФ не зацікавлена повертати з полону громадян інших держав в обмін на українських полонених.

«Жодного іноземного громадянина, окрім громадян Північної Кореї, Росія досі не запитувала на обмін», – додав генерал.

