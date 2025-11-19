В Умани майор в ТЦК хотел продавать аспиранту духовной академии его законную отсрочку за $3000: суд вынес приговор

Уманский городcкой районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство по делу № 705/215/25, которым была выявлена отработанная схема с участием должностных лиц.

Обвиняемым был майор, начальник отделения одного из оперативных командований Сухопутных войск. По его указаниям подчиненная, главный специалист районного ТЦК и СП, использовала служебный статус для предложения «неофициального решения» вопросов воинского учета: оформления отсрочки, организации прохождения военно-врачебной комиссии без физического участия призывника, подготовки документов с гарантией избежания призыва.

История началась весной 2024 года, когда аспирант духовной академии обратился в военный комиссариат, чтобы внести уточнения в свои учетные данные и заявить об отсрочке на основании своего обучения. Поданную им справку сразу «забраковали», сославшись на отсутствие гербовой печати. Объяснения о специфике духовного учебного заведения, где гербовая печать не предусмотрена, приняты не были. Вместо этого был сформирован альтернативный подход: все «формальности» можно уладить за определенное вознаграждение. С этого момента ситуация перестала быть стандартным обращением, превратившись в отбор «клиента» для реализации запланированной схемы получения денег.

Майор и главный специалист детально анализировали персональные данные аспиранта: семейное положение, место работы, наличие транспортного средства, финансовые возможности. Такие «предварительные профили» выполняли роль не столько служебной проверки, сколько калькулятора «вознаграждения» за услугу, которая по закону должна оставаться бесплатной, прозрачной и формально равной для каждого заявителя. Далее обсуждали формат прохождения ВВК без фактического присутствия призывника — с «пакетом» документов, медицинских карт и практической логистикой («на бензин»), оцененным в три тысячи долларов США. Деньги передавались частями в служебных кабинетах во время ряда встреч; часть — начальнику отделения, часть — главному специалисту.

Предметом влияния была вся цепочка мобилизационного взаимодействия: постановка на учет, допуск к ВВК, согласование отсрочки. Должностные лица позиционировали себя как внутренние операторы процесса, способные решить все «нужные» вопросы за вознаграждение. Однако сам аспирант, осознавая противоправность требований, обратился к правоохранителям. А дальше, как говорится, дело техники: был проведен комплекс документирования, который подтвердил, что препятствия создавались искусственно с целью навязывания неофициального предложения.

Должность как инструмент выгоды

Правовая квалификация действий майора осуществлена по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — то есть совершение правонарушения в составе группы (сговор) и злоупотребление влиянием, связанным с обещанием или получением неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом. Сущность нарушения — не только получение средств, но и превращение служебного статуса в товар, который продается для «коррекции» результатов процедур, имитируя законное действие как предмет частной сделки. Обвиняемый добровольно заключил соглашение с прокуратурой; это способствовало ускорению рассмотрения и обусловило назначение штрафа — 51 тысяча гривен. Конфигурация приговора объясняется логикой соглашения о признании виновности, которое при наличии определенных обстоятельств допускает смягчение меры наказания в обмен на процессуальную экономию и подтверждение реальных обстоятельств преступления.

В отношении главной специалистки, фигурировавшей в производстве, суд не применил уголовную ответственность из-за недостатка доказательств, достаточных для достижения процессуального стандарта доказанности виновности. Важно отличать фактическое участие в коммуникациях или присутствие на встречах от доказательств умысла и конкретных действий, образующих состав преступления. При отсутствии убедительных материалов, которые бы демонстрировали ее роль в принятии незаконных решений, нельзя выносить обвинительный приговор вопреки презумпции невиновности. Такой результат не означает отсутствия дисциплинарных последствий, но уголовный процесс опирается только на доказательную базу.

Такие инциденты влияют на доверие к системе, которая в условиях войны держится на ощущении справедливости, четкости и одинаковости правил для всех, ведь «быстрые коридоры» за взятки формируют прецеденты, которые множатся и подрывают дисциплину: появляется рынок обходных путей, который поражает мотивацию, порождает цинизм, деморализует тех, кто соблюдает правила, и в итоге ставит под риск мобилизационную готовность.

Автор: Валентин Коваль