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Верховная Рада разблокировала подписание закона о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных

14:31, 28 марта 2024
Теперь Руслан Стефанчук сможет подписать принятый закон о переосмотре ограниченно пригодных и передать его на подпись Президенту.
Верховная Рада разблокировала подписание закона о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных
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Народные депутаты 28 марта не поддержали постановления, которыми предлагалось отменить голосование за закон, предусматривающий повторное медицинское освидетельствование ограниченно подходящих мужчин и исключающий членов ЛКК из числа субъектов декларирования.

Как отметили присутствующие депутаты, в зале не хватало необходимого количества для любых голосований. Присутствующие заслушали выступление председателя Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве и не поддержали три блокирующих подписание законов постановления. Затем заседание парламента завершилось.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрировали сразу два постановления об отмене голосования в целом по закону законопроекта №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

По этому закону мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Так, ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел поправку авторства председателя Комитета Александра Завитневича и члена Комитета Федора Вениславского и других, согласно которой предусмотрено «установить, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе».

Впоследствии Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно пригодных могут отправить в боевые подразделения.

«Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если пригодятся, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах», – сказал нардеп.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями. Сделано это было за неделю до завершения кампании за 2023 год. Поскольку закон пока даже не подписан спикером, вряд ли он вступит в силу до 31 марта, поэтому члены ЛКК пока должны подать декларации.

Автор: Наталья Мамченко

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