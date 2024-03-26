В Верховной Раде заблокировали подписание закона о повторном медосмотре ограниченно пригодных

Народные депутаты предлагают отменить голосование за закон, предусматривающий повторный медосмотр ограниченно подходящих мужчин и исключающий членов ЛКК из числа субъектов декларирования.

В парламенте зарегистрировали сразу два постановления об отмене голосования в целом по закону законопроекта №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Напомним, что по этому закону мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Так, ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел поправку авторства председателя Комитета Александра Завитневича и члена Комитета Федора Вениславского и других, согласно которой предусмотрено «установить, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона , в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе».

Впоследствии Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно пригодных могут отправить в боевые подразделения.

«Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если пригодятся, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах», – сказал нардеп.

Как отмечает Юлия Тимошенко в проекте постановления об отмене голосования за этот закон, подготовленные ко второму чтению материалы к законопроекту 10313 были предоставлены в день рассмотрения законопроекта на пленарном заседании парламента. Сравнительная таблица к законопроекту содержит 231 поправку, поэтому детально ознакомиться и изучить текст проекта, до принятия решения по нему в целом, народные депутаты Украины не имели возможности.

В свою очередь, Георгий Мазурашу отмечает, что учтенная поправка №228 также содержит нормы, которые не были предметом рассмотрения законопроекта 10313 в первом чтении.

«Такие принятые в нарушение Регламента нормы уже вызвали немалый негативный резонанс в обществе. По сути это приведет к тому, что многие реально не пригодные для выполнения боевых задач граждане, которые теперь признаны «ограниченно пригодными», будут, как в известном анекдоте, признаны, «по рекомендациям сверху», «пригодными» и отправлены туда, где их реально и не может быть пользы для дела Обороны. Не считая того, часть ограниченно пригодных, которые пойдут проходить повторное ВЛК, прогнозируемо станут жертвами коррупционных схем. В такой парадигме уже и из реально непригодных будут пытаться взять какие-то гонорары за официальное признание таковыми. Или признавать их пригодными с последующим созданием ненужных лишних проблем с ними в военных подразделениях. Соответственно целесообразно было бы отменить принятое с нарушениями Регламента решение о принятии законопроекта в целом, чтобы в дальнейшем исправить очевидные ошибки, в т.ч. учитывая здравый смысл», - объясняет он.

Примечательно, что авторы постановлений об отмене – Георгий Мазурашу и Юлия Тимошенко голосовали 21 марта за принятие этого закона в целом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями. Сделано это было за неделю до завершения кампании за 2023 год. Поскольку закон пока даже не подписан спикером, вряд ли он вступит в силу до 31 марта, поэтому члены ЛКК пока должны подать декларации.

Автор: Наталья Мамченко

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