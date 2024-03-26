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Можно ли провести через РРО/ПРРО расчеты, которые выполнили раньше без его применения

22:00, 26 марта 2024
Законодательством и нормативно-правовыми актами Украины не предусмотрели возможности проведения через РРО/ПРРО расчетов и операций по продаже товаров, ранее совершенных без его применения.
Можно ли провести через РРО/ПРРО расчеты, которые выполнили раньше без его применения
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Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснило, можно ли провести через РРО/ПРРО расчеты, которые были осуществлены ранее без его применения.

Так, законодательством и нормативно-правовыми актами Украины не предусмотрена возможность проведения через регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО (ПРРО) расчетов и операций по продаже товаров, ранее совершенных без применения РРО/ПРРО.

При этом такая возможность не предусмотрена и по продаже товаров, которые ранее были произведены только через платежный терминал (POS-терминал) без применения РРО/ПРРО.

Если при продаже товаров (услуг) принимаются к оплате платежные карты с помощью платежного терминала (POS-терминала), то в соответствии с требованиями Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», такие операции должны быть фискализованы в момент их осуществления.

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