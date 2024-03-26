Законодавством та нормативно-правовими актами України не передбачили можливості проведення через РРО/ПРРО розрахунків та операцій з продажу товарів, які раніше вчинили без його застосування.

Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області роз’яснило, чи можна провести через РРО/ПРРО розрахунки, які здійснили раніше без його застосування.

Так, законодавством та нормативно-правовими актами України не передбачено можливості проведення через реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО (ПРРО) розрахунків та операцій з продажу товарів, які раніше були вчинені без застосування РРО/ПРРО.

При цьому, такої можливості не передбачено і з продажу товарів, які раніше були проведенні лише через платіжний термінал (POS-термінал) без застосування РРО/ПРРО.

Якщо при продажу товарів (послуг) приймаються до оплати платіжні карти за допомогою платіжного терміналу (POS-терміналу), то відповідно до вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», такі операції мають бути фіскалізовані в момент їх здійснення.

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