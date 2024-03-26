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Рухався смугою громадського транспорту — отримав штраф: у Києві покарали водія Chevrolet, відео

14:33, 26 березня 2024
Поліцейські притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Рухався смугою громадського транспорту — отримав штраф: у Києві покарали водія Chevrolet, відео
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У Печерському районі Києві оштрафували водія автомобіля Chevrolet, якого рухався смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали й зупинили порушника. З ним провели профілактичну бесіду стосовно недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

Раніше ми писали, що у Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд.

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