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Продавали важкі наркотики в ЄС: СБУ «вивела» з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди

20:50, 26 березня 2024
Зловмисники налагодили збут до країн Євросоюзу оптових партій синтетичного наркотику – метадону.
Продавали важкі наркотики в ЄС: СБУ «вивела» з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди
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Служба безпеки України нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до Євросоюзу. Про це повідомляє СБУ.

Так, у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який одержували від своїх «постачальників» з декількох регіонів нашої держави. Для його переправлення до ЄС лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

Для того, щоб перевезти «товар» через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей.

Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах.

Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

Втім, співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення рф приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності.

Також виявлено гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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