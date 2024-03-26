Зловживання у спецфонді у підпорядкуванні Мін’юсту: у Польщі тривають десятки обшуків

Декілька осіб вже були затримані.

В Польщі проводяться десятки обшуків, зокрема обшуки у колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро. Декілька осіб вже були затримані,повідомляє RMF24.

Обшуки проводять у зв'язку з розслідуванням зловживань у спеціальному фонді, який перебував у підпорядкуванні Міністерства юстиції.

Прокурори з’ясовують, чи посадовці перевищували повноваження або неналежно виконували обов’язки у рамках діяльності фонду.

На проблеми у діяльності фонду вказала і перевірка Вищої палати контролю, де зазначили, що у роботі присутні "корупціогенні механізми" і гроші могли витрачатися неналежно.

Депутат Європарламенту від "Суверенної Польщі" Патрик Які заявив, що обшуки проводилися у домівці Зьобро, а також вдома у депутатів Міхала Воса, Марчина Романовського і Даріуша Матецького. Він заявив, що для входу у будинок Зьобро вибили вікна і все відбувалося за відсутності ексміністра та без спроб зв’язатися з ним.

"Сьогоднішні дії прокуратури і служб є чітким сигналом, що польська держава діє. Більше немає "касти безкарних". Хто б не скоїв злочин, він буде нести за нього відповідальність", – прокоментував події міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський.

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