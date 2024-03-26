Злоупотребления в спецфонде в подчинении Минюста: в Польше продолжаются десятки обысков

Несколько человек уже были задержаны

В Польше проводятся десятки обысков, в том числе обыски у бывшего министра юстиции Збигнева Зебро. Несколько человек уже были задержаны, сообщает RMF24.

Обыски проводятся в связи с расследованием злоупотреблений в специальном фонде, находящемся в ведении Министерства юстиции.

Прокуроры выясняют, превышали ли должностные лица полномочия или ненадлежаще исполняли обязанности в рамках деятельности фонда.

Проблемы в деятельности фонда указала и проверка Высшей палаты контроля, где отметили, что в работе присутствуют "коррупциогенные механизмы" и деньги могли тратиться ненадлежаще.

Депутат Европарламента от "Суверенной Польши" Патрик заявил, что обыски проводились в доме Зебро, а также дома у депутатов Михала Воса, Марчина Романовского и Дариуша Матецкого. Он заявил, что для входа в дом Зебро выбили окна и все происходило в отсутствие эксминистра и без попыток связаться с ним.

"Сегодняшние действия прокуратуры и служб являются четким сигналом, что польское государство действует. Больше нет "касты безнаказанных". Кто бы ни совершил преступление, он будет нести за него ответственность", - прокомментировал события министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский.

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