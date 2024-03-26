Продавали тяжелые наркотики в ЕС: СБУ вывела из-за границы и задержала в Украине лидеров банды

Злоумышленники наладили сбыт в страны Евросоюза оптовых партий синтетического наркотика – метадона.

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Служба безопасности Украины нейтрализовала международную преступную группировку, продававшую тяжелые наркотики в Евросоюз. Об этом сообщает СБУ.

Так, в Киеве и Запорожье задержаны семь участников наркосиндиката. Среди них – три его организатора. Они прятались в одной из Балканских стран и оттуда руководили наркобизнесом.

По данным следствия, злоумышленники наладили сбыт в страны ЕС оптовые партии синтетического наркотика – метадона, который получали от своих «поставщиков» из нескольких регионов нашего государства. Для его переправки в ЕС лидеры группировки использовали собственную наркокурьерскую сеть.

Для того чтобы перевезти «товар» через границу, они вшивали его в подкладку верхней одежды или прятали в багаже среди личных вещей.

Затем фигуранты продавали метадон своим иностранным подельникам для дальнейшей реализации в европейских странах.

Таким образом, организаторы наркобизнеса надеялись ежемесячно получать «прибыль» в размере 10-12 млн в гривневом эквиваленте.

Впрочем, сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке контрабанды за границу более 1 кг наркотиков.

Как установило расследование, лидерами группировки оказались трое жителей Запорожья, которые в начале полномасштабного вторжения России скрыто уехали в ЕС.

Впоследствии они организовали наркотрафик и привлекли подельников для его реализации.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности.

Также обнаружены деньги, вероятно полученные незаконным путем, а также автомобили премиум класса, подлежащие аресту.

В настоящее время семь задержанных сообщены о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Они находятся под стражей без альтернативы внесению залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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