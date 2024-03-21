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У МВФ зазначають, що постійний імпульс реформ для посилення антикорупційної системи та системи управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, буде необхідним для стримання фіскальних ризиків.

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів – дивіться прямий ефір на Право

22 березня під час прямої трансляції на Право ТВ з гостем в студії Романом Мудрим обговоримо тему безпідставного тиску на бізнес, чи спрацювало на практиці рішення РНБО про тимчасову заборону обшуків та чи дієвим є інститут слідчих суддів.

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У Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд, відео

23:12, 21 березня 2024
Порушнику, який створив аварійну ситуацію на дорозі та втік, загрожує штраф або позбавлення права керування транспортними засобами.
У Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд, відео
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У Києві на проспекті Повітряних Сил водій автомобіля Skoda, ймовірно, вирішив скоротити шлях та проїхався зустрічною смугою. Керманич своїми діями створив загрозу безпеці руху іншим водіям. Дивом обійшлося без ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори розшукали водія й склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП.

Надалі рішення по справі прийматиме суд, зазначають правоохоронці.

У поліції нагадали, що за створення аварійної обстановки на дорозі передбачена відповідальність у вигляді штрафу 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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