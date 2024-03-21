На Київщині чоловік потрапив під потяг

Машиніст, побачивши чоловіка, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

На Київщині помер чоловік, який потрапив під потяг. Про це повідомили у поліції області.

Повідомлення, що вантажний потяг у Білій Церкві скоїв наїзд на чоловіка, надійшло від диспетчера до поліції 20 березня у вечірній час.

У поліції зазначають, що машиніст, побачивши чоловіка, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, уникнути наїзду не вдалося і чоловік помер на місці.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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