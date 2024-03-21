На Киевщине мужчина попал под поезд

Машинист, увидев мужчину, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

На Киевщине умер мужчина, который попал под поезд. Об этом сообщили в полиции области.

Сообщение, что грузовой поезд в Белой Церкви совершил наезд на мужчину, поступило от диспетчера в полицию 20 марта в вечернее время.

В полиции отмечают, что машинист, увидев мужчину, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако, к сожалению, избежать наезда не удалось и мужчина умер на месте.

Следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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