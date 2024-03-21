За $2000 хотел узнать местонахождение нарядов: на границе задержали уклониста

Задержан нарушитель, который пытался подкупить пограничника за $2000.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Нарушитель пытался подкупить пограничника, чтобы незаконно выехать за границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина предлагал $2000 пограничнику за информацию о расположении патрульных. Однако пограничник отказался от взятки и сообщил об инциденте руководству.

Во время передачи денег преступника задержали пограничники совместно с СБУ и Нацполицией. Ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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