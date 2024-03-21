НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Источник фото: Keystone / Peter Klaunzer

Верховная Рада 21 марта приняла в целом в качестве закона законопроект 10373 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования. Напомним, что данный законопроект определен Кабмином как приоритетный и евроинтеграционный.

Закон об ответственности для лоббистов вступит в силу со дня вступления в силу Закона №3606-IX о добросовестном лоббировании (законопроект 10337). В свою очередь, Закон о добросовестном лоббировании вводится в действие через два месяца со дня начала функционирования Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

Напомним, что согласно закону о добропорядочном лоббировании не является лоббированием в соответствии с настоящим Законом деятельность, не содержащая всех признаков лоббирования, в частности:

представительство внешнеполитических интересов органами дипломатической службы;

деятельность субъектов в сфере медиа и электронных коммуникаций;

деятельность политических партий и организаций политических партий, деятельность кандидатов на выборные должности на выборах Президента, народных депутатов Украины и местных выборах, связанная с их участием в избирательном процессе соответствующих выборов;

деятельность ассоциаций органов местного самоуправления;

деятельность, связанная с привлечением, использованием, мониторингом предоставления и использования международной технической помощи, реализацией проектов и программ международной технической помощи;

деятельность общественных объединений, других неприбыльных предприятий, учреждений и организаций, направленная на влияние (попытку влияния) на субъектов властных полномочий (органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права, наделенные властными полномочиями , их должностных лиц) в целях принятия или воздержания от принятия такими субъектами решений, отнесенных к их полномочиям, кроме случаев, если такая деятельность касается коммерческих интересов;

личное (от своего имени) представительство физическим, юридическим лицом своих интересов в отношениях с органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, кроме случаев, если такое представительство осуществляется субъектом лоббирования и/или осуществляется в собственных коммерческих интересах такого лица;

независимая профессиональная деятельность адвокатов по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи клиенту;

влияние (попытка влияния) на субъектов властных полномочий (органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, юридических лиц публичного права, наделенных властными полномочиями, их должностных лиц) с целью принятия или удержания от принятия такими правовыми субъектами актов, не содержащих норм права;

реализация права на мирные собрания, а также прав, предусмотренных законами об обращении граждан, о доступе к публичной информации, другими законами, устанавливающими особый порядок взаимодействия лица с субъектами правотворческой деятельности и/или правотворческой инициативы;

заказ на проведение общественной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов, проведение такой экспертизы, представление предложений по результатам проведения экспертизы в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции»;

участие в соответствии с законодательством заинтересованных сторон в общественном обсуждении проектов нормативно правовых актов или публичных консультациях относительно проектов нормативно правовых актов, кроме случаев, когда такое участие осуществляется субъектом лоббирования в соответствии с договором о предоставлении услуг по лоббированию;

работа субъектов обеспечения правотворческой деятельности;

деятельность некоммерческих профессиональных организаций, которые в соответствии с законом обеспечивают реализацию задач самоуправления адвокатуры, нотариата, арбитражных управляющих, частных исполнителей, аудиторов и т.д.

Следовательно, деятельность общественных активистов не будет считаться лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

За что установят ответственность

Принятым 21 марта законопроектом 10373 КУоАП дополне новыми статьями 188-46-1 и 188-46-2, которые будут предусматривать установление административной ответственности за незаконное осуществление лоббирования и за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Кроме того, в законопроекте статья 24 КУоАП дополняется новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Также положениями законопроекта предложено расширить полномочия работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) путем предоставления им полномочий по составлению протоколов совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 188-46-1 и 188-46-2 КУоАП.

Следовательно, за незаконное осуществление лоббирования лицу грозит штраф от 850 до 1700 грн.

Осуществление лоббирования лицом, которое при обретении статуса субъекта лоббирования не уведомило наличие обстоятельств, исключающих возможность такого лица быть субъектом лоббирования в соответствии с Законом Украины «О лоббировании»,- влечет наложение штрафа от 8500 до 17 тысяч грн.

За нарушение законодательства в сфере лоббирования, а именно неподача или несвоевременная подача отчета о лоббировании субъектом лоббирования в Реестр прозрачности – будет штраф 850-1700 грн.

Нарушение установленных законом ограничений относительно предмета лоббирования или осуществления лоббирования в коммерческих интересах лица, которое не может быть бенефициаром, или по заказу лица, которое не может быть клиентом, или финансирования лоббирования за счет средств (средств), которые не могут являться источником финансирования лоббирования соответственно в Закон Украины «О лоббировании», - влекут наложение штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч грн.

Субъектом правонарушений в этой статье есть физические лица и руководители юридических лиц, которые в соответствии с Законом Украины «О лоббировании» зарегистрированы как субъекты лоббирования.

Постановление суда о наложении административного взыскания в виде запрета осуществления лоббирования в трехдневный срок со дня вступления в него законной силы направляется Национальному агентству по предотвращению коррупции для внесения в Реестр прозрачности записи о приостановлении статуса субъекта лоббирования.

Автор: Наталя Мамченко

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