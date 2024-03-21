Несчастный случай на производстве: в течение какого времени потерпевшему должны выплатить одноразовую помощь

В ПФ разъяснили вопрос выплаты одноразового пособия потерпевшему в результате несчастного случая на производстве.

Пенсионный фонд Украины пояснил, в течение какого времени потерпевшему в результате несчастного случая на производстве должна быть выплачена одноразовая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что одноразовая помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается в месячный срок со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности.

В случае смерти потерпевшего одноразовое пособие выплачивается членам его семьи и находившимся на его содержании лицам в месячный срок со дня смерти потерпевшего (статья 41 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Ранее главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области разъяснило алгоритм действий работодателя при несчастном случае на производстве.

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