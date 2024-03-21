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КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Запретят ли в Украине Telegram – нардеп Николай Княжицкий внесет законопроект о его регулировании в Раду

Как отметил инициатор законопроекта – народный депутат Николай Княжицкий, Telegram – «это российская сеть, из которой украинцы узнают новости».

  1. В Украине

В ГУР подтвердили атаку на русский Энгельс: Повреждения есть

22:36, 21 марта 2024
Это плановая работа, последствия уточняются, – сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.
В ГУР подтвердили атаку на русский Энгельс: Повреждения есть
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Беспилотники 20 марта атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. В настоящее время украинская разведка собирает данные по результатам атаки, сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов... Уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", - сказал он.

Юсов добавил, что по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию, комментариев нет.

По его словам, аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для рф, поскольку там базируются бомбардировщики, наносящие удары по Украине.

Объект представляет опасность и для Европы, отметил представитель ГУР.

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