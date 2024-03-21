В ГУР подтвердили атаку на русский Энгельс: Повреждения есть

Это плановая работа, последствия уточняются, – сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Беспилотники 20 марта атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. В настоящее время украинская разведка собирает данные по результатам атаки, сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов... Уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", - сказал он.

Юсов добавил, что по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию, комментариев нет.

По его словам, аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для рф, поскольку там базируются бомбардировщики, наносящие удары по Украине.

Объект представляет опасность и для Европы, отметил представитель ГУР.

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