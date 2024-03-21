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Польские протестующие разблокируют один из пунктов в пропуске

17:19, 21 марта 2024
На границе с Польшей возобновит работу пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Польские протестующие разблокируют один из пунктов в пропуске
Источник фото: vsn.ua
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На границе с Польшей планируется разблокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг". Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 часов временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин". Сообщается, что движение будет восстановлено без каких-либо осложнений.

Напомним, что на границе в пункте пропуска "Медика - Шегини" приостановится движение всех категорий транспорта.

Ранее стало известно, что польские фермеры готовят масштабные протесты в 400 местах страны.

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