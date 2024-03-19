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  1. У світі

Польські фермери готують масштабні протести у 400 місцях країни

16:49, 19 березня 2024
20 березня польські фермери планують провести протести по всій країні, поліція попередила про можливі труднощі на дорогах.
Польські фермери готують масштабні протести у 400 місцях країни
Джерело фото: ukrinform
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У Польщі фермери планують провести масштабні протести по всій країні в середу, 20 березня. За інформацією RMF24, протестувальники планують демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади на близько 400 місцях, включаючи під’їзди до Варшави через десяток важливих доріг.

Однак мерія Вроцлава не надала дозволу на проведення акцій у центральній частині міста через проблеми, які це може спричинити для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори планують оскаржити це рішення у суді.

У Кракові поліція попередила про можливі труднощі на вулицях через проведення протестування, і закликала громадян пересісти на громадський транспорт для уникнення заторів.

Проблеми також очікуються у Гданську, де акція запланована на час з 10 до 16 години.

У Люблінському воєводстві організаторам протесту заборонили проводити акцію на об’їзній частині міста, яка є частиною національної дороги між Варшавою та кордоном з Білоруссю з міркувань безпеки.

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