Польські фермери готують масштабні протести у 400 місцях країни

20 березня польські фермери планують провести протести по всій країні, поліція попередила про можливі труднощі на дорогах.

Джерело фото: ukrinform

У Польщі фермери планують провести масштабні протести по всій країні в середу, 20 березня. За інформацією RMF24, протестувальники планують демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади на близько 400 місцях, включаючи під’їзди до Варшави через десяток важливих доріг.

Однак мерія Вроцлава не надала дозволу на проведення акцій у центральній частині міста через проблеми, які це може спричинити для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори планують оскаржити це рішення у суді.

У Кракові поліція попередила про можливі труднощі на вулицях через проведення протестування, і закликала громадян пересісти на громадський транспорт для уникнення заторів.

Проблеми також очікуються у Гданську, де акція запланована на час з 10 до 16 години.

У Люблінському воєводстві організаторам протесту заборонили проводити акцію на об’їзній частині міста, яка є частиною національної дороги між Варшавою та кордоном з Білоруссю з міркувань безпеки.

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