Польські протестувальники розблокують один із пунктів в пропуску

На кордоні з Польщею відновить роботу пункт пропуску «Зосин-Устилуг».

Джерело фото: vsn.ua

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На кордоні з Польщею планується розблокування пункту пропуску «Зосин-Устилуг». Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 години тимчасово припиняється протест, пов'язаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде відновлено без будь-яких ускладнень.

Нагадаємо, що на кордоні в пункті пропуску «Медика – Шегині» призупиниться рух усіх категорій транспорту.

Раніше стало відомо, що польські фермери готують масштабні протести у 400 місцях країни.

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