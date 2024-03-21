Стало відомо, скільки людей в Україні вважаються зниклими безвісти

Мова йде про людей, внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

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Майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими волі внаслідок вторгнення рф. Про це повідомив представник Уповноваженого з прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко, повідомляє Офіс омбудсмена.

Мова йде про людей, внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За його словами, до цієї цифри включено три категорії громадян: діти, цивільні та військовополонені.

«Однак реєстр перебуває у стані наповнення та перевірки даних. Тому цифра може бути значно більшою», – уточнили в Офісі омбудсмена.

Кононенко додав, що станом на 20 березня з усіх цивільних, незаконно затриманих та засуджених росією поки що верифіковано близько 1 600 осіб.

Серед цивільних, яких утримує посія, є хворі та вразливі групи населення.

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