Вимагали $20000 неіснуючого боргу: на Київщині викрили зловмисників

Чоловіки за попередньою змовою та під виглядом ніби-то існуючого боргу вимагали у знайомого гроші.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Київщині правоохоронці викрили 3 чоловіків, які намагались незаконно збагатитись та під приводом заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті коштів в сумі 20 000 доларів. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

37, 50 та 41 річні чоловіки за попередньою змовою та під виглядом ніби-то існуючого боргу вимагали у знайомого гроші.

З цією метою фігуранти прибули на місце роботи потерпілого, але отримали відмову останнього на що один з фігурантів завдав удар в область грудей та продовжив погрожувати насильством для отримання коштів.

Так, побоюючись вже за своє життя та здоров’я, потерпілий був змушений погодитися на передачу фігурантам 20 000 доларів в установлений термін.

19 березня, під час передачі грошей, правоохоронці затримали фігурантів. Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

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