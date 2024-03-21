Тіло у валізі: до 15 років позбавлення волі засуджено адвоката, який вбив жінку

Як стало відомо раніше, чоловік працював адвокатом та знімався в українському шоу про весілля.

До 15 років позбавлення волі засуджено адвоката, який вбив жінку та скинув у водойму валізу з її розчленованим тілом. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів ( ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі. Згідно з вироком суду, чоловік зобов’язаний сплатити сину потерпілої понад 700 тис грн матеріальної та моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року в одному з сіл Обухівського району адвокат вбив свою знайому. Він розчленував тіло вбитої, склав його частини до валізи та викинув у канал поблизу насосної станції. Внутрішні органи вбитої жінки засуджений залишив зберігатись у холодильнику свого будинку.

За місцем проживання він зберігав ручну осколкову гранату РГД-5 з уніфікованим запалом.

Нині чоловік перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що на Київщині адвокат підозрюється в умисному вбивстві жінки. Як стало відомо, раніше чоловік знімався в ток-шоу про одруження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.