Тело в чемодане: к 15 годам лишения свободы приговорен адвокат, который убил женщину

Как стало известно ранее, мужчина работал адвокатом и снимался в украинском шоу о свадьбе.

К 15 годам лишения свободы приговорен адвокат, который убил женщину и сбросил в водоем чемодан с его расчлененным телом. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, при поддержании публичного обвинения прокурорами Обуховской окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы. Согласно приговору суда, мужчина обязан уплатить сыну потерпевшей более 700 тыс грн материального и морального ущерба.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года в одном из сел Обуховского района адвокат убил знакомую. Он расчленил тело убитой, сложил его части в чемодан и выбросил в канал у насосной станции. Внутренние органы убитой женщины осужденный остался храниться в холодильнике своего дома.

По месту жительства он хранил ручную осколочную гранату РГД-5 с унифицированным задором.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Киевской области адвокат подозревается в умышленном убийстве женщины. Как стало известно, ранее мужчина снимался в ток-шоу о женитьбе.

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