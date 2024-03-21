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Одесский ТЦК приказал подросткам и их родителям явиться на призывные участки

18:29, 21 марта 2024
Юноши 2007 года рождения должны явиться на призывные участки в Одессе.
Одесский ТЦК приказал подросткам и их родителям явиться на призывные участки
Источник фото: translations.com.ua
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Юноши, рожденные в 2007 году, должны явиться на призывные участки для прохождения приписки. Это касается всех лиц, которые относятся к допризывному возрасту. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"Согласно действующему законодательству, все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", - говорится в сообщении.

Указывается, что в повестке указан перечень документов, которые должны предъявить юноши лично на призывных участках. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отмечает, что подростки должны явиться на участок в указанное время.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объясняет, что приписная кампания необходима для привлечения юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, их пригодности к военной службе, а также для установления личных качеств, профессии и уровня образования.

Также отмечается, что удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, которые приписаны к призывным участкам и которые после прохождения комиссии были признаны годными или временно непригодными к военной службе, или же нуждаются в лечении.

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