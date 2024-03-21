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  1. В Україні

Одеський ТЦК наказав підліткам та їх батькам з'явитися на призовних дільницях

18:29, 21 березня 2024
Юнаки 2007 року народження повинні з'явитися на призовних дільницях у Одесі.
Одеський ТЦК наказав підліткам та їх батькам з'явитися на призовних дільницях
Джерело фото: translations.com.ua
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Юнаки, народжені у 2007 році, повинні з'явитися на призовних дільницях для проходження приписки. Це стосується всіх осіб, які відносяться до допризовного віку. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

«Згідно чинному законодавству, усі громадяни, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають усі допризивники, які мешкають на території району чи міста», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у повістці зазначений перелік документів, які мають пред'явити юнаки особисто на призовних дільницях. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки наголошує, що підлітки повинні з'явитися на дільницю в зазначений час.

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснює, що приписна кампанія необхідна для залучення юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, їхньої придатності до військової служби, а також для встановлення особистих якостей, фаху та рівня освіти.

Також зазначається, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, яких приписано до призовних дільниць та які після проходження комісії були визнані придатними або тимчасово непридатними до військової служби, або ж потребують лікування.

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