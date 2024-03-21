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  1. В Украине

Требовали $20000 несуществующего долга: в Киевской области разоблачили злоумышленников

22:00, 21 марта 2024
Мужчины по предварительному сговору и под видом будто бы существующего долга требовали у знакомого деньги.
Требовали $20000 несуществующего долга: в Киевской области разоблачили злоумышленников
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
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В Киевской области правоохранители разоблачили 3 мужчин, которые пытались незаконно обогатиться и под предлогом задолженности выдвинули требование потерпевшему, которое заключалась в уплате средств в сумме 20 000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

37, 50 и 41 летние мужчины по предварительному сговору и под видом существующего долга требовали у знакомого деньги.

С этой целью фигуранты прибыли на место работы потерпевшего, но получили отказ последнего, на что один из фигурантов нанес удар в область груди и продолжил угрожать насилием для получения средств.

Так, опасаясь уже за свою жизнь и здоровье, потерпевший вынужден был согласиться на передачу фигурантам 20 000 долларов в установленный срок.

19 марта во время передачи денег правоохранители задержали фигурантов. Троим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

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