Стало известно, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести

Речь идет о людях, внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными свободы в результате вторжения рф. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, сообщает Офис омбудсмена.

Речь идет о людях, внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По его словам, в эту цифру включены три категории граждан: дети, гражданские и военнопленные.

Однако реестр находится в состоянии наполнения и проверки данных. Поэтому цифра может быть значительно больше», – уточнили в Офисе омбудсмена.

Кононенко добавил, что по состоянию на 20 марта из всех гражданских, незаконно задержанных и осужденных россией пока верифицировано около 1 600 человек.

Среди гражданских, которых содержит посея, есть больные и уязвимые группы населения.

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