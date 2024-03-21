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КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

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  1. В Украине

Стало известно, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести

22:18, 21 марта 2024
Речь идет о людях, внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Стало известно, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести
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Почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными свободы в результате вторжения рф. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, сообщает Офис омбудсмена.

Речь идет о людях, внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По его словам, в эту цифру включены три категории граждан: дети, гражданские и военнопленные.

Однако реестр находится в состоянии наполнения и проверки данных. Поэтому цифра может быть значительно больше», – уточнили в Офисе омбудсмена.

Кононенко добавил, что по состоянию на 20 марта из всех гражданских, незаконно задержанных и осужденных россией пока верифицировано около 1 600 человек.

Среди гражданских, которых содержит посея, есть больные и уязвимые группы населения.

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