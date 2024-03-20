В пункті пропуску «Медика – Шегині» мітингувальники заблокували рух будь-якого транспорту

Протестуючі повністю перекрили рух транспорту через пункт пропуску «Медика – Шегині».

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На кордоні в пункті пропуску «Медика – Шегині» призупиниться рух усіх категорій транспорту. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там зазначили, що орієнтовно до 20:00 буде повністю призупинено пропуск вантажівок та автобусів.

Водночас не пропускатимуть й легкові автомобілі. Однак, для даної категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників, наголосили у ДПСУ.

Раніше стало відомо, що польські фермери готують масштабні протести у 400 місцях країни.

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