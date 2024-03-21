У Дніпрі чоловік розбив вітрину магазину та влаштувався на підлозі з кавою в руці

Поліцейські охорони виявили розбите скло вхідних дверей магазину та чоловіка, який розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.

У Дніпрі поліцейські охорони затримали чоловіка, який розбив вітрину магазину, а потім розмістився з кавою всередині приміщення на підлозі. Про це розповіли у поліції охорони Дніпропетровщини.

У повідомленні сказано, що екіпаж групи реагування отримав повідомлення про сигнал «Тривога СТС-радіобрелок» з охоронюваного об’єкту опівдні 18 березня.

Коли поліцейські охорони прибули на місце виклику, то виявили розбите скло вхідних дверей магазину та чоловіка, який розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.

Після затримання чоловіка поліцейські охорони викликали слідчо-оперативну групу районного відділу поліції, яка внесла дану подію до реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.