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  1. В Україні

У Дніпрі чоловік розбив вітрину магазину та влаштувався на підлозі з кавою в руці

09:06, 21 березня 2024
Поліцейські охорони виявили розбите скло вхідних дверей магазину та чоловіка, який розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.
У Дніпрі чоловік розбив вітрину магазину та влаштувався на підлозі з кавою в руці
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У Дніпрі поліцейські охорони затримали чоловіка, який розбив вітрину магазину, а потім розмістився з кавою всередині приміщення на підлозі. Про це розповіли у поліції охорони Дніпропетровщини.

У повідомленні сказано, що екіпаж групи реагування отримав повідомлення про сигнал «Тривога СТС-радіобрелок» з охоронюваного об’єкту опівдні 18 березня.

Коли поліцейські охорони прибули на місце виклику, то виявили розбите скло вхідних дверей магазину та чоловіка, який розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.

Після затримання чоловіка поліцейські охорони викликали слідчо-оперативну групу районного відділу поліції, яка внесла дану подію до реєстру.

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