В Днепре мужчина разбил витрину магазина и устроился на полу с кофе в руке

Полицейские охраны обнаружили разбитое стекло входной двери магазина и мужчину, который разместился внутри помещения на полу с кофе в руке.

В Днепре полицейские охраны задержали мужчину, который разбил витрину магазина, а затем разместился с кофе внутри помещения на полу. Об этом рассказали в полиции охраны Днепропетровщины.

В сообщении говорится, что экипаж группы реагирования получил сообщение о сигнале «Тревога СТС-радиобрелок» с охраняемого объекта в полдень 18 марта.

Когда полицейские охраны прибыли на место вызова, обнаружили разбитое стекло входной двери магазина и мужчину, который разместился внутри помещения на полу с кофе в руке.

После задержания мужчины полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу районного отдела полиции, которая внесла данное событие в реестр.

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