У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поинтересовалось у Верховного Суда вопросом, какое количество рабочих дней судья Верховного Суда Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросило предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы. Это следует из запроса НАБУ, опубликованного самим Виктором Пророком.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя нагрузка на одного судью Кассационного гражданского суда Верховного Суда в 2023 году выросла почти на 33% по сравнению с 2022 годом. Так, в 2022 году это было 574 дел и материалов, а в 2023 году – 764. В тех условиях, которые фактически в КГС осуществляют правосудие 30 судей, то есть примерно то же количество судей, которое было назначено в КЦС в 2017 году по результатам первого конкурсного отбора и ближайший год новых конкурсов, скорее всего, не будет, это обуславливает необходимость изменять подходы в организации работы суда, чтобы не допускать затягивания и накопления остатков дел.

Вместе с тем, один из вопросов, озвученных во время собрания судей Кассационного гражданского суда ВС, касался остатков нерассмотренных дел за каждой палатой. В частности, в Третьей палате не способствовали тому, чтобы оперативно рассмотреть остатки дел, среди других проблем, замены судей. В том числе, как было озвучено на собрании, судья Виктор Пророк периодически освобождался от работы в связи с выполнением задач территориальной обороны. Это было основанием для того, чтобы частично Пророка заменяли 80 раз.

Отметим, что до мая 2022 года судья Виктор Пророк был в составе Большой Палаты Верховного Суда, где количественная нагрузка на судью меньше. Например, в 2023 году Большая Палата Верховного Суда рассмотрела 183, а в 2022 году – 198 дела с принятием решения по существу. В 2022 году Виктор Пророк снова претендовал в состав БП ВС, но тогда его не избрали.

Итак, НАБУ просит Верховный Суд предоставить информацию по следующим вопросам:

Проходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк военную службу в добровольческом формировании территориальной общины (ДФТГ)? Если да, то какое это формирование и командиру какого батальона теробороны он подчиняется?

Предоставлял ли судья Виктор Пророк в Верховный Суд контракт добровольца теробороны, который должен был заключить в ДФТГ?

Осуществляет ли Виктор Пророк дежурство или иным образом вовлекается в выполнение соответствующих задач, находясь в ДФТГ? Если да, то с какого периода времени привлечен и какие имеются правовые основания (приказ, распоряжение и т.п.)?

Также в НАБУ попросили сообщить все дни в течение 2022-2024 годов, когда судья Виктор Пророк, выполняя задачи ДФТГ, не находился на рабочем месяце в Верховном Суде.

Также там попросили сообщить, производилась ли оплата труда судьи ВС Пророка за дни, когда он фактически не находился на рабочем месте и одновременно выполнял задачи ДФТГ.

Кроме того, в НАБУ попросили предоставить копии подтверждающих документов, касающихся этих вопросов – контракт, приказы, распоряжения, табели пребывания на работе за соответствующие месяцы, переписка с ДФТГ по этому поводу и т.п.

Со своей стороны Виктор Пророк уже успел подвергнуть критике НАБУ и его директора за данный запрос, касающийся оснований его отсутствия на работе. Впрочем, ответа на указанные вопросы в своем сообщении он не предоставил.

Отметим, что согласно декларации за 2022 год Виктор Пророк получил 3,3 миллиона гривен судейского вознаграждения. За 2023 год декларацию он пока не подавал.

Автор: Наталья Мамченко

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