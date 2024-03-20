У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) поцікавилося у Верховного Суду питанням, яку кількість робочих днів суддя Верховного Суду Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи. Це випливає із запиту НАБУ, який опублікував сам Віктор Пророк.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середнє навантаження на одного суддю Касаційного цивільного суду Верховного Суду в 2023 році зросло майже на 33% порівняно з 2022 роком. Так, у 2022 році це було 574 справ і матеріалів, а в 2023 році – 764. В тих умовах, що фактично у КЦС здійснюють правосуддя 30 суддів, тобто, приблизно та ж кількість суддів, яка була призначена до КЦС у 2017 році за результатами першого конкурсного відбору, і найближчий рік нових конкурсів, скоріш за все, не буде, це обумовлює необхідність змінювати підходи в організації роботи суду, аби не допускати затягування та накопичення залишків справ.

Разом із тим, одне з питань, яке було озвучене під час зборів суддів Касаційного цивільного суду ВС, стосувалося залишків нерозглянутих справ за кожною палатою. Зокрема, у Третій палаті не сприяли тому, щоб оперативно розглянути залишки справ, серед інших проблем, заміни суддів. У тому числі, як було озвучено під час зборів, суддя Віктор Пророк періодично увільнявся від роботи в зв’язку з виконанням завдань територіальної оборони. Це було підставою для того, аби частково Пророка замінювали 80 разів.

Зазначимо, що до травня 2022 року суддя Віктор Пророк був у складі Великої Палати Верховного Суду, де кількісне навантаження на суддю менше. Наприклад, упродовж 2023 року Велика Палата Верховного Суду розглянула 183, а у 2022 році – 198 справи з прийняттям рішення по суті. У 2022 році Віктор Пророк знов претендував до складу ВП ВС, але тоді його не обрали.

Отже, НАБУ просить Верховний Суд надати інформацію стосовно наступних питань:

Чи проходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк військову службу в добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ)? Якщо так, то яке саме це формування та командиру якого батальйону тероборони він підпорядковується?

Чи надавав суддя Віктор Пророк до Верховного Суду контракт добровольця тероборони, який він мав укласти в ДФТГ?

Чи здійснює Віктор Пророк чергування або іншим чином залучається до виконання відповідних завдань, перебуваючи у ДФТГ? Якщо так, то з якого періоду часу залучений та які тому наявні правові підстави (наказ, розпорядження тощо)?

Також у НАБУ попросили повідомити про всі дні протягом 2022-2024 років, коли суддя Віктор Пророк, виконуючи завдання ДФТГ, не перебував на робочому місяці в Верховному Суді.

Також там попросили повідомити, чи здійснювалася оплата праці судді ВС Пророка за дні, коли він фактично не перебував на робочому місці та одночасно виконував завдання ДФТГ.

Крім того, у НАБУ попросили надати копії підтверджуючих документів, що стосуються цих питань – контракт, накази, розпорядження, табелі перебування на роботі за відповідні місяці, листування з ДФТГ з приводу цього тощо.

Зі свого боку Віктор Пророк вже встиг розкритикувати НАБУ і його директора за даний запит, який стосується підстав його відсутності на роботі. Втім, відповідь на вказані питання у своєму дописі він не надав.

Зазначимо, що згідно декларації за 2022 рік Віктор Пророк отримав 3,3 мільйони грн суддівської винагороди. За 2023 рік декларацію він поки не подавав.

Автор: Наталя Мамченко

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