У Дніпрі після ракетного удару горять склади з медикаментами та шинами – чорний дим до неба

За словами мера Дніпра, горять склади марлі, бинтів і шин.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 грудня внаслідок російської ракетної атаки в Дніпрі спалахнула пожежа на складських приміщеннях. Про це повідомили ДСНС і мер міста Борис Філатов.

Горить склад марлі та бинтів, а також приміщення зі шинами. Через це Дніпро накрило густим чорним димом.

На місці працюють 114 рятувальників і 35 одиниць техніки, задіяна авіація.

«знову бомбанули по бізнесу.

Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес…», — написав Філатов.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», РФ завдала масованого удару по Україні: била ракетами і дронами по Київщині та західних регіонах.

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.