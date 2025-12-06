В Днепре после ракетного удара горят склады с медикаментами и шинами – черный дым в небо

По словам мэра Днепра, горят склады марли, бинтов и шин.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

6 декабря в результате российской ракетной атаки в Днепре вспыхнул пожар на складских помещениях. Об этом сообщили ГСЧС и мэр города Борис Филатов.

Горят склад марли и бинтов, а также помещение с шинами. Из-за этого Днепр накрыло густым черным дымом.

На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники, задействована авиация.

«Снова бомбили по бизнесу.

Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и горит. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся до небес...», — написал Филатов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», РФ нанесла массированный удар по Украине: била ракетами и дронами по Киевской области и западным регионам.

Фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.