В Днепре после ракетного удара горят склады с медикаментами и шинами – черный дым в небо

16:55, 6 декабря 2025
По словам мэра Днепра, горят склады марли, бинтов и шин.
В Днепре после ракетного удара горят склады с медикаментами и шинами – черный дым в небо
Фото: ГСЧС
6 декабря в результате российской ракетной атаки в Днепре вспыхнул пожар на складских помещениях. Об этом сообщили ГСЧС и мэр города Борис Филатов.

Горят склад марли и бинтов, а также помещение с шинами. Из-за этого Днепр накрыло густым черным дымом.

На месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники, задействована авиация.

«Снова бомбили по бизнесу.

Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и горит. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся до небес...», — написал Филатов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», РФ нанесла массированный удар по Украине: била ракетами и дронами по Киевской области и западным регионам.

Фото: ГСЧС

россия ГСЧС Украина Днепр война обстрел

