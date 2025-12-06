Алкогольне сп’яніння під час лікарняного: чому це автоматична відмова у виплатах

Порушення режиму лікування — від сп’яніння до неявки на прийом — може стати підставою для повної втрати права на виплати.

Допомога по тимчасовій непрацездатності — один із ключових видів соціального захисту українців. Проте не всі знають, що за певних умов працівник може втратити право на лікарняні.

Коли можуть не виплатити лікарняні?

Частина друга статті 16 Закону №1105 чітко визначає: якщо застрахована особа порушує режим лікування, встановлений лікарем, вона втрачає право на допомогу з дня порушення. Тривалість позбавлення виплат визначає орган, який призначає страхові виплати.

Головна підстава: відмітка лікаря

Виплати можуть бути припинені лише тоді, коли лікар робить офіційну позначку про порушення у листку непрацездатності — електронному чи паперовому.

Які порушення лікувального режиму враховуються?

Серед найпоширеніших:

відмова від огляду експертною командою (МСЕК);

недотримання призначень та рекомендацій лікаря;

самовільне залишення медичного закладу;

запізнення або неявка на прийом до лікаря;

перебування в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння під час дії лікарняного;

відмова від госпіталізації за направленням лікаря.

Кожне таке порушення може стати підставою для повної або часткової відмови у виплатах.

Хто ухвалює рішення про позбавлення виплати?

Згідно зі статтею 22 Закону №1105, рішення про призначення або відмову у виплаті приймає страхувальник — роботодавець або уповноважена особа. Саме вони:

контролюють правильність нарахування лікарняних;

приймають рішення про відмову або припинення виплат;

перевіряють документи, на підставі яких призначається допомога.

Отже, лікуючий лікар фіксує порушення, але остаточне рішення щодо оплати лікарняного приймає роботодавець.

