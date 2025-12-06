Алкогольное опьянение во время больничного: почему это автоматический отказ в выплатах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Помощь по временной нетрудоспособности — один из ключевых видов социальной защиты украинцев. Однако не все знают, что при определенных условиях работник может потерять право на больничные.

Когда могут не выплатить больничные?

Часть вторая статьи 16 Закона №1105 четко определяет: если застрахованное лицо нарушает режим лечения, установленный врачом, оно теряет право на помощь со дня нарушения. Продолжительность лишения выплат определяет орган, который назначает страховые выплаты.

Главное основание: отметка врача

Выплаты могут быть прекращены только тогда, когда врач делает официальную пометку о нарушении в листке нетрудоспособности — электронном или бумажном.

Какие нарушения лечебного режима учитываются?

Среди наиболее распространенных:

отказ от осмотра экспертной командой (МСЭК);

несоблюдение назначений и рекомендаций врача;

самовольное оставление медицинского учреждения;

опоздание или неявка на прием к врачу;

нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в период больничного;

отказ от госпитализации по направлению врача.

Каждое такое нарушение может стать основанием для полного или частичного отказа в выплатах.

Кто принимает решение о лишении выплаты?

Согласно статье 22 Закона №1105, решение о назначении или отказе в выплате принимает страхователь — работодатель или уполномоченное лицо. Именно они:

контролируют правильность начисления больничных;

принимают решение об отказе или прекращении выплат;

проверяют документы, на основании которых назначается помощь.

Таким образом, лечащий врач фиксирует нарушение, но окончательное решение относительно оплаты больничного принимает работодатель.

