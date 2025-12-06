  1. В Украине
  2. / Общество

Алкогольное опьянение во время больничного: почему это автоматический отказ в выплатах

17:13, 6 декабря 2025
Алкогольное опьянение во время больничного: почему это автоматический отказ в выплатах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Помощь по временной нетрудоспособности — один из ключевых видов социальной защиты украинцев. Однако не все знают, что при определенных условиях работник может потерять право на больничные.

Когда могут не выплатить больничные?

Часть вторая статьи 16 Закона №1105 четко определяет: если застрахованное лицо нарушает режим лечения, установленный врачом, оно теряет право на помощь со дня нарушения. Продолжительность лишения выплат определяет орган, который назначает страховые выплаты.

Главное основание: отметка врача

Выплаты могут быть прекращены только тогда, когда врач делает официальную пометку о нарушении в листке нетрудоспособности — электронном или бумажном.

Какие нарушения лечебного режима учитываются?

Среди наиболее распространенных:

  • отказ от осмотра экспертной командой (МСЭК);
  • несоблюдение назначений и рекомендаций врача;
  • самовольное оставление медицинского учреждения;
  • опоздание или неявка на прием к врачу;
  • нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в период больничного;
  • отказ от госпитализации по направлению врача.

Каждое такое нарушение может стать основанием для полного или частичного отказа в выплатах.

Кто принимает решение о лишении выплаты?

Согласно статье 22 Закона №1105, решение о назначении или отказе в выплате принимает страхователь — работодатель или уполномоченное лицо. Именно они:

  • контролируют правильность начисления больничных;
  • принимают решение об отказе или прекращении выплат;
  • проверяют документы, на основании которых назначается помощь.

Таким образом, лечащий врач фиксирует нарушение, но окончательное решение относительно оплаты больничного принимает работодатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ больничные трудовые отношения больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]