Мін’юст пояснив правила купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

12:24, 2 грудня 2025
Зміни стосуються лише порядку подання звітності нотаріусами з 2026 року.
Міністерство юстиції пояснило, що понад десять років нотаріуси при здійсненні операцій з нерухомим майном (посвідчуючи договори купівлі-продажу нерухомості) виконують обов’язки суб’єктів первинного моніторингу, що передбачають здійснення ними функцій так званого контролера за дотриманням законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Що має робити нотаріус

Одним із передбачених законом обов’язків нотаріуса є перевірка джерел походження коштів у разі здійснення операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн і більше. Для цього нотаріус має витребувати документи, які підтверджують отримані доходи — декларацію про майновий стан, документи про спадщину, подарунки, кредитні договори, підтвердження доходів від продажу майна тощо.

У Мін’юсті підкреслили, що законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін.

Водночас, як уточнили в Нотаріальній палаті, єдине, що змінюється для нотаріусів, а не для сторін договору, – це те, що з 1 січня 2026 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу щодо застосування звітних періодів із подання звітності з ПДФО та військового збору:

– для приватних нотаріусів щоквартально (раніше було щомісячно) – з деталізацією даних по кожному місяцю звітного кварталу;

– для державних нотаріальних контор терміни подання звітності залишаються незмінними – щомісячно.

Водночас, інформація, що зазначається в звіті, залишається незмінною, дані передаються у формі податкового розрахунку відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 ПК України, подання додаткових документів для посвідчення договору не передбачено. Нотаріуси зобов’язані подавати інформацію про суми доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, та сум утриманого з них податку.

Таким чином для громадян, які укладають договір купівлі продажу нічого не змінюється.

нотаріус

