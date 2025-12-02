  1. В Украине

Минюст объяснил правила покупки недвижимости с 1 января 2026 года

12:24, 2 декабря 2025
Изменения касаются только порядка предоставления отчетности нотариусами с 2026 года.
Минюст объяснил правила покупки недвижимости с 1 января 2026 года
Министерство юстиции пояснило, что более десяти лет нотариусы при совершении операций с недвижимым имуществом (удостоверяя договоры купли-продажи недвижимости) выполняют обязанности субъектов первичного мониторинга, что предполагает выполнение ими функций так называемого контролера за соблюдением законодательства, направленного на предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Что должен делать нотариус

Одной из предусмотренных законом обязанностей нотариуса является проверка источников происхождения средств при осуществлении операций с недвижимостью на сумму от 400 тыс. грн и выше. Для этого нотариус должен запросить документы, подтверждающие полученные доходы — декларацию о имущественном состоянии, документы о наследстве, подарки, кредитные договоры, подтверждение доходов от продажи имущества и т. д.

В Минюсте подчеркнули, что законодательство в сфере финансового мониторинга, которым регулируются отношения, связанные с выполнением нотариусами обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга при совершении нотариальных действий по удостоверению договоров купли-продажи недвижимого имущества в части проверки источников происхождения средств, не изменялось.

В то же время, как уточнили в Нотариальной палате, единственное, что меняется для нотариусов, а не для сторон договора, — это то, что с 1 января 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс относительно применения отчетных периодов по подаче отчетности по НДФЛ и военному сбору:

– для частных нотариусов ежеквартально (ранее — ежемесячно) с детализацией данных по каждому месяцу отчетного квартала;

– для государственных нотариальных контор сроки подачи отчетности остаются неизменными — ежемесячно.

При этом информация, указываемая в отчете, остается неизменной, данные подаются в форме налогового расчета согласно подпункту «б» пункта 176.2 статьи 176 Налогового кодекса Украины, подача дополнительных документов для удостоверения договора не предусмотрена. Нотариусы обязаны подавать информацию о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и о суммах удержанного с них налога.

Таким образом, для граждан, которые заключают договор купли-продажи, ничего не меняется.

нотариус

