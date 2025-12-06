У Києві збільшили тривалість відключень світла: оновлені графіки на 6 грудня

ДТЕК опублікував нові інтервали вимкнень по всіх чергах.

Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру в ніч на 6 грудня в Києві збільшили кількість і тривалість відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки на 6 грудня:

Черга 1.1: 06:00–10:30 та 14:00–18:00

Черга 1.2: 2: 06:00–08:00 та 14:00–21:00

Черга 2.1: 06:00–09:00 та 14:00–21:00

Черга 2.2: 06:00–09:00 та 14:00–21:00

Черга 3.1: 09:00–14:00 та 17:30–21:30

Черга 3.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00

Черга 4.1: 08:00–10:30, 11:30–14:00 та 17:30–24:00

Черга 4.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00

Черга 5.1: 10:30–14:30 та 21:00–24:00

Черга 5.2: 10:30–14:30, 15:00–17:30 та 21:00–24:00

Черга 6.1: 10:30–17:30 та 21:00–24:00

Черга 6.2: 10:30–17:30 та 21:00–24:00

