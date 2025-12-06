  1. В Україні

У Києві збільшили тривалість відключень світла: оновлені графіки на 6 грудня

16:37, 6 грудня 2025
ДТЕК опублікував нові інтервали вимкнень по всіх чергах.
У Києві збільшили тривалість відключень світла: оновлені графіки на 6 грудня
Фото: blik.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру в ніч на 6 грудня в Києві збільшили кількість і тривалість відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки на 6 грудня:

  • Черга 1.1: 06:00–10:30 та 14:00–18:00
  • Черга 1.2: 2: 06:00–08:00 та 14:00–21:00
  • Черга 2.1: 06:00–09:00 та 14:00–21:00
  • Черга 2.2: 06:00–09:00 та 14:00–21:00
  • Черга 3.1: 09:00–14:00 та 17:30–21:30
  • Черга 3.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00
  • Черга 4.1: 08:00–10:30, 11:30–14:00 та 17:30–24:00
  • Черга 4.2: 09:00–10:30 та 17:30–24:00
  • Черга 5.1: 10:30–14:30 та 21:00–24:00
  • Черга 5.2: 10:30–14:30, 15:00–17:30 та 21:00–24:00
  • Черга 6.1: 10:30–17:30 та 21:00–24:00
  • Черга 6.2: 10:30–17:30 та 21:00–24:00

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]