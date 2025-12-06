  1. В Украине

В Киеве увеличили продолжительность отключений света: обновленные графики на 6 декабря

16:37, 6 декабря 2025
ДТЭК опубликовал новые интервалы отключений по всем очередям.
Фото: blik.ua
Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру в ночь на 6 декабря в Киеве увеличили количество и продолжительность отключений электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

Графики на 6 декабря:

  • Очередь 1.1: 06:00–10:30 и 14:00–18:00
  • Очередь 1.2: 2: 06:00–08:00 и 14:00–21:00
  • Очередь 2.1: 06:00–09:00 и 14:00–21:00
  • Очередь 2.2: 06:00–09:00 и 14:00–21:00
  • Очередь 3.1: 09:00–14:00 и 17:30–21:30
  • Очередь 3.2: 09:00–10:30 и 17:30–24:00
  • Очередь 4.1: 08:00–10:30, 11:30–14:00 и 17:30–24:00
  • Очередь 4.2: 09:00–10:30 и 17:30–24:00
  • Очередь 5.1: 10:30–14:30 и 21:00–24:00
  • Очередь 5.2: 10:30–14:30, 15:00–17:30 и 21:00–24:00
  • Очередь 6.1: 10:30–17:30 и 21:00–24:00
  • Очередь 6.2: 10:30–17:30 и 21:00–24:00

