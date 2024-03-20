Действующее законодательство не предусматривает взыскание алиментов с сумм пособия по временной нетрудоспособности непосредственно с отдельного счета страхователя.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области разъяснило, можно ли взимать алименты из страховых выплат.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» страхователь открывает отдельный текущий счет для зачисления страховых средств в банках или в Госказначействе, если является бюджетным учреждением. Денежные средства, поступающие на указанный счет, учитываются на отдельном субсчете.

Данные средства могут быть использованы исключительно на осуществление страховых выплат по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам и не могут направляться на удовлетворение требований кредиторов, на взыскание на основании исполнительных и других документов, по которым осуществляется взыскание в соответствии с законом.

Следовательно, взыскание алиментов с сумм пособия по временной нетрудоспособности непосредственно с отдельного счета страхователя действующим законодательством не предусмотрено.

В то же время, к обязанностям предприятий, учреждений и организаций входит осуществление отчислений из заработной платы должника и перечисление средств на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы.

Кроме этого, согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве» в помощь, выплачиваемую в случае временной нетрудоспособности и в других случаях, взыскание алиментов осуществляется исключительно по соответствующим решениям.

Содержание алиментов с работников производится по всем видам заработка и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и по совместительству, в том числе по пособию по государственному социальному страхованию, а также по пособию по временной нетрудоспособности.

В ПФУ отметили, что в соответствии с Постановлением КМУ №146 содержание алиментов не производится с пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет и т.д.

Следовательно, страховые средства, зачисленные на отдельный счет, не могут быть направлены на выплату алиментов, при этом из суммы пособия по временной нетрудоспособности, выплаченной должнику, взыскание алиментов должно производиться.

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