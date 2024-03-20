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  1. В Украине

До 100 000 грн взяток в месяц за выдачу удостоверений трактористов: в Харьковской области разоблачили чиновника

23:19, 20 марта 2024
Кроме официальных платежей слушатели должны были оплатить экзамен от 3000 до 5000 гривен.
До 100 000 грн взяток в месяц за выдачу удостоверений трактористов: в Харьковской области разоблачили чиновника
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Харьковской области правоохранители ликвидировали коррупционную схему по выдаче удостоверений тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории D1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ее организации причастно должностное лицо учебного центра в поселке Песочин.

Согласно разработанному плану, кроме официальных платежей, слушатели должны были оплатить экзамен от 3000 до 5000 гривен. В случае отказа – неоднократная пересдача.

Также услугой «успешного сдачи экзамена» могли воспользоваться и «слушатели», ни разу не посещавшие занятия. Необходимо было подать документы, внести официальные и неофициальные платежи, а затем явиться на квалификационный экзамен в установленное время и дату.

По предварительным данным, коррупционный бизнес приносил до 100 000 гривен в месяц.

В настоящее время служащему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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