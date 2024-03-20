Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию относительно похищения украинских детей

Палата представителей приняла резолюцию относительно похищения украинских детей.

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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию «Об осуждении незаконного похищения детей из Украины в российскую федерацию».

Как сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, основные положения резолюции предусматривают, что:

- признается, что правительство россии под руководством путина является ответственным за противоправное и незаконное похищение детей из Украины, такие действия официально наиболее строго осуждаются;

- провозглашается, что содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам россии по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и является геноцидом;

- заявляется, что рф пытается уничтожить поколение украинских детей и, таким образом, подорвать возможность Украины вырастить следующее поколение граждан Украины и лидеров, а также возможность отстроить Украину;

- констатируется, что вторжение россии в Украину увеличило риск того, что дети могут пострадать от торговли и эксплуатации людей, детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травм, лишения образования и убежища, смерти.

Ранее мы писали, что Андрей Ермак и Мелани Жоли запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей.

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