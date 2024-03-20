Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію щодо викрадення українських дітей

Палата представників прийняла резолюцію щодо викрадення українських дітей.

Джерело фото: Укрінформ

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію «Про засудження незаконного викрадення дітей з України до російської федерації».

Як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак основні положення резолюції передбачають, що:

- визнається, що уряд рф під керівництвом путіна є відповідальним за протиправне та незаконне викрадення дітей з України, такі дії офіційно найсуворіше засуджуються;

- проголошується, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є геноцидом;

- заявляється, що рф намагається знищити покоління українських дітей і, таким чином, підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян України і лідерів, а також можливість відбудувати Україну;

- констатується, що вторгнення росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті.

Раніше ми писали, що Андрій Єрмак і Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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