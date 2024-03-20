Куди подавати скаргу на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та штрафу: відповідь ДПС

Податківці роз’яснили, до якого контролюючого органу подається скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу.

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області роз’яснило, до якого контролюючого органу подається скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу.

Згідно з абзацом сьомим частини четвертої ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями у разі незгоди платника податків з розрахунком суми недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу він узгоджує її з контролюючим органом, шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку.

Скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подається до контролюючого органу вищого рівня (абзац восьмий частини четвертої ст. 25 Закону № 2464).

Відповідно до Законів України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинності з 01.01.2017, внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), якими функцію адміністрування податків, зборів, платежів, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Оскільки вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу формуються та приймаються головними управліннями ДПС в областях та м. Києві, скарги подаються безпосередньо до апарату Державної податкової служби України, як до контролюючого органу вищого рівня.

Процедуру подання та розгляду контролюючими органами скарг визначено Порядком розгляду податковим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2015 № 1124 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 489).

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